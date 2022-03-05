З Росії до США прямує дипломатичний літак

Зранку 5 березня російський дипломатичний літак ІЛ-96 з бортовим номером RSD88 вилетів із Санкт-Петербурга до Вашингтона. Про це свідчать дані з сайту моніторингу повітряних суден Flight Radar.

Напередодні 4 березня о 15:00, цей ІЛ-96 вилетів з Москви до Санкт-Петербурга. Сьогодні, 5 березня, о 8:41 за київським часом борт вилетів в напрямку Вашингтона.

Саме цей урядовий літак прилітав із Росії у Білорусь, коли там відбувався перший і другий раунд перемовин з українською стороною.

Із проханням про коментар щодо мети цього авіарейсу «Схеми» (Радіо Свобода) звернулися до МЗС України, посольства України в США та посольства США в Україні і чекають на відповідь.

Як повідомляють журналісти, активно здійснювати перельоти цей літак розпочав після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

27 лютого цей літак прилітав із Москви до Мінська в Білорусь, де наступного дня відбувся перший раунд перемовин між Україною та РФ «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

2 березня цей ІЛ-96 вилітав до Бреста, де неподалік наступного дня відбувся другий раунд переговорів, на якому сторони ухвалили рішення про організацію гуманітарних коридорів.



У російських ЗМІ також повідомлялося, що у 2017 році саме цей літак доставив до Росії дипломатів, які потрапили під американські санкції, а також членів їхніх сімей.

Влада США закрила повітряний простір країни для російських літаків. До цього Європейський союз також закрив свій повітряний простір для російських авіакомпаній і приватних літаків через масштабне вторгнення Росії в Україну.