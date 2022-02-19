Lufthansa зупинила польоти до Києва й Одеси. В уряді ведуть переговори з українськими авіакомпаніями

Авіакомпанія Lufthansa оголосила про зупинення польотів до Києва й Одеси з 21 по 28 лютого.

Міністерство інфраструктури України заявило, що веде переговори з українськими авіаперевізниками щодо можливості якнайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрути, які компанія Lufthansa Group не зможе виконувати.

Крім того, за повідомленням, для забезпечення безперебійного авіасполучення компанія Lufthansa передає можливість перевезення пасажирів за її маршрутами першочергово компаніям-членам Star Alliance й іншим партнерам.

«Окремі рейси з Києва й Одеси будуть здійснюватися ще сьогодні і завтра. Прохання до пасажирів скасованих рейсів зв’язатися з сервісним центром Lufthansa. Рейси з і у Львів зберігаються у звичному режимі… Нагадаю, небо України залишається відкритим», – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За останніми даними міністерства, МАУ розпочинає продаж квитків на Мюнхен і Женеву для забезпечення авіасполучення, яке Lufthansa Group тимчасово не може виконувати, а також збільшує ємність повітряних суден за цими маршрутами.

Таке ж рішення, як Lufthansa, ухвалила компанія Austrian Airlines. Її літаки до цих міст не літатимуть з 20 лютого до кінця місяця.

Німецька й австрійська влади раніше закликали своїх громадян залишити Україну через ймовірність російського вторгнення.

Деякі країни і місії евакуювали свої дипмісії і співробітників із Києва до Львова на тлі побоювань через можливе нове вторгнення Росії.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

Розвідка США вважає заяви російського Міноборони про відведення військ від кордону з Україною навмисним обманом, «хитрістю», спрямованою на те, щоб ввести в оману Сполучені Штати Америки й інші держави, написало видання The Washington Post 18 лютого із посиланням на чотирьох американських посадовців.

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України. Про це він заявив у Білому домі 18 лютого, відповідаючи на пряме запитання журналіста про це.

«На цей момент я думаю, що він ухвалив таке рішення, я маю підстави так говорити», – сказав американський президент.