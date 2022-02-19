Станом на 17:00 на Донбасі: 70 обстрілів, двоє військових загинули, 4 поранених – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики станом на 17:00 19 лютого здійснили 70 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 60 із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули, у чотирьох – поранення різного ступеня тяжкості.

Обстріли зафіксували в районі 35 населених пунктів, велися вони, зокрема з з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, з артилерії калібру 152мм і 122 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, йдеться в повідомленні.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.