Дебальцеве: головні відео боїв на YouTube

Війна на Донбасі стала першим масштабним збройним конфліктом, що так масово супроводжувався відео та фотозйомками. Смартфони, на які знімали бої та їхні наслідки, з самого початку бойових дій були у багатьох військових з обох боків, бойовиків, волонтерів, місцевих жителів. І з обох боків працювали журналісти. Радіо Донбас.Реалії зробило підбірку відео, що є у вільному доступі, які ілюструють бої за Дебальцеве, активна фаза яких припала на січень-лютий 2015 року.

(Увага! На відео присутні сцени насильства, поранені та загиблі)

Вуглегірськ

Вуглегірськ – невелике місто на південному заході від Дебальцева. У 2014 році місто було захоплене російськими гібридними силами, але згодом відбите Збройними силами України. До січня 2015 року Вуглегірськ перебував у так званому Дебальцевському виступі, а згодом гібридні сили Росії саме через нього почали наступ на Дебальцеве. Справа в тому, що саме через Вуглегірськ проходила дорога з ОРДЛО до Дебальцева.

Ось відео входу підрозділів ЗСУ у Вуглегірськ у серпні 2014 року. Місцеві жителі розповідають про те, як пережили бої за місто.

Відео бойовиків російських гібридних сил від 30 січня 2015 року. Незаконні збройні формування на підході до Вуглегірська. Добре озброєні підрозділи прямують у бік міста на техніці, в тому числі автомобілях «Урал», БМП-2, танках Т-72 (на відео із 9-ї хв. 30-ї сек. їх легко розпізнати за характерними катками).

Досить відоме відео засідки на український підрозділ неподалік Вуглегірська, зняте бійцем українського батальйону «Донбас».

А тут російські гібридні сили вже у місті, але бої за нього ще тривають. Відоме відео російського федерального каналу, де ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко пропонує українським військовим здаватися у полон, але група потрапляє під снайперський вогонь та обстріл.

А тут Вуглегірськ невдовзі після захоплення російськими гібридними силами. На відео видно, як установка БМ-21 «Град» веде вогонь із меж міста. Ймовірно у напрямку позицій українських військових у Дебальцеві.

Чорнухіне

Село Чорнухіне на схід від Дебальцева. Друга група російських гібридних сил йшла на місто через нього. Тут теж були сильні бої.

Ось на цьому відео бойовики вже у Чорнухіні. На відео кілька разів (у тому числі під час допиту полоненого) з’являється так званий «заступник командувача народної міліції» угруповання «ЛНР» Кисельов із позивним «Комуніст». Цікаво, що у 2017 році Кисельова затримало та катувало угруповання «ЛНР» за звинуваченням у «держзраді».

А тут теж відео бойовиків із боями за Чорнухіне. На відео (із 11 хв. 50 сек.) один із них розповідає, що на війні перший день та про якийсь «відкритий коридор», вірогідно за яким гібридні сили потрапляли з Росії на окуповану територію України. Також цей самий бойовик порівнює місцевість із митищинською. (Митищі – місто-супутник Москви – ред.).

Логвинове

Маленьке село Логвинове на трасі Дебальцеве – Бахмут стало вкрай важливим під час боїв за Дебальцеве. Російські гібридні сили намагалися отримати контроль над ним, аби перекрити трасу та оточити українські підрозділи. Спочатку з боєм їм це вдалося. Внаслідок чого кілька колон ЗСУ потрапили у засідку. Ймовірно такий момент потрапив на це відео. На відеозаписі вбиті військовослужбовці та важкопоранені. Один із бойовиків погрожує їх вбити.

Згодом бойовики були вибиті з Логвинова, що пізніше дозволило українським підрозділам залишити Дебальцеве цією дорогою.

А ось це відео цікаве тим, що бойовик (на іншому відео до нього звертаються за позивним «Ольхон») розповідає, що командування дало йому наказ зайти у село та призвести там до паніки. Але на запитання, яке саме село, не може відповісти та згадує тільки тоді, коли знаходить його на карті.

Дебальцеве

Місто Дебальцеве є великим залізничним вузлом на Донбасі. Станом на початок 2015 року важливість міста була і в тому, що воно територіально «врізалося» в окуповану частину Донбасу та частково розділяло ОРДО та ОРЛО.

Ще до основного штурму Дебальцеве постійно обстрілювали артилерією. А з підходом до міста російських гібридних сил обстріли тільки збільшилися. Влада вирішила організувати евакуація мирного населення з міста.

А на цьому відео розвідник ЗСУ зафіксував, як артилерія обстрілює мікрорайон «Східний». Снаряди вибухають навколо будинку, в якому перебуває військовий.

Підрозділи ЗСУ та інші українські збройні формування завершили вихід із Дебальцева 18 лютого 2015 року. Те, що великій кількості військових зі зброєю та на техніці вдалося вийти з міста у бік Бахмута, свідчить, що повного оточення не було. Хоча вся дорога вже прострілювалася артилерією.

Ось тут, наприклад, з району Дебальцева виїжджає український танк та підбирає кількох піших військових.

А тут із-під Дебальцева виходять танки, БМП та КрАЗи з людьми

Головні бої за місто Дебальцеве тривали з 21 січня до 18 лютого 2015 року. Із падінням Донецького аеропорту російські гібридні сили почали наступ на місто, що є великим залізничним вузлом і лежить на автошляху міжнародного значення й поєднує Луганськ із Донецьком.

Дані про втрати українських військ у цих боях значно різняться. Зокрема, в Генеральному штабі Збройних сил України заявляли, що загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені. Потім з’явилися цифри: 136 загиблих і 331 поранений. Журналісти й волонтери називали числа в 159, 179 і 205 загиблих, число поранених оцінювали приблизно в 500.

Українська «Вікіпедія» перелічує імена 295 загиблих у боях за Дебальцеве чи внаслідок цих боїв, починаючи з серпня 2014 року – із них 48, як мовиться в статті, загинули до початку головних боїв із 21 січня 2015-го.

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