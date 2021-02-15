Три моих Дебальцево

У ніч з 15 на 16 лютого 2015 року було ухвалене рішення про відступ української армії з Дебальцевого. Операція почалась наступної ночі, й 18 лютого місто було повністю залишене. Російські гібридні сили атакували його, починаючи з 25 січня. Відтоді і до відходу українських військових Дебальцеве перебувало під потужним вогнем підконтрольних Росії формувань. Гуманітарна ситуація в місті була критичною. Ці спогади журналіста Сергія Горбатенка були вперше опубліковані 26 лютого 2020 року.

(Друкуємо мовою оригіналу)

Вот уже пятую зиму подряд на душе временами так тяжело, хоть волком вой. Снова и снова переживаю, перечувствую то холодное, смертельное, стреляющее и взрывающееся Дебальцево. А перед глазами – лица гражданских и военных, взрослых и детей. И думаю: а живы ли они, или может, до сих пор остались в полях или «зеленке» после того отхода. В этом городе я был трижды. И надеюсь снова его увидеть, но уже мирным и возрождающимся. Спасибо Радио Донбасс.Реалии за возможность рассказать и не забыть.

Гуманитарная поездка

25 января 2015 года едем в Дебальцево с колонной «гуманитарки» от Донецкой областной администрации. Ведет колонну Владислав Лаврик, заместитель руководителя области. Везем крупы, макароны, консервы, фрукты, хлеб и воду, трансформаторы.

Темнеет, на подъезде к городу колонну остановили и не пускают. Там идет бой, слышны прилеты, улеты, очереди и взрывы. В конце концов нас пропускают. Въезжаем в темный город: света нет, газа нет, отопления нет, воды нет.

Черные дома, белый снег, канонада

Возле здания исполкома встречают военные и мужчина в штатском. Он назвался Владимиром, дежурным по исполкому. Пока военные выгружают продукты, Владимир рассказывает, что из-за обстрелов нет электричества, котельная не работает, хлебозавод стоит. В город не пропускают уголь.

Военные не пустили ремонтников к месту обрыва. И правильно: потом этот участок накрыли «Градами»

А еще Владимир рассказал, что Дебальцево постоянно обстреливают «со стороны днр-лнр»: 19-го числа погибли трое, четырнадцать раненых».

Выезжаем из темного громкого города. Спрашиваю у Владислава Лаврика: как же помочь людям, чтобы город был со светом. Лаврик говорит: военные не пустили ремонтников к месту обрыва. И правильно: потом этот участок накрыли «Градами».

Эвакуация

29 января вечером узнаю, что из Дебальцево должны эвакуировать людей. 3-4 телефонных звонка. И 30 января с волонтерами и Лилией Золкиной, начальницей управления по делам семьи и молодежи Донецкой ОГА, затемно выезжаем из Краматорска.

В Дебальцево возле здания исполкома собираются люди. А мы едем по адресам и бомбоубежищам собирать всех, кто хочет уехать.

В каком-то районе возле небольшого путепровода украинский военный говорит: будьте осторожны, по городу уже передвигаются группы российских наемников. Позже осознал, как нам повезло, что не нарвались на них. А тогда было не до таких мыслей.

Я, отложив камеру, сильно колотил в дверь ногами и руками. Позже узнаю, что там жил глухой человек. Что с ним теперь?

По одному из адресов под звуки канонады пытаемся достучаться до жильцов: родственники попросили вывезти человека. Нам никто не открыл, хотя я, отложив камеру, сильно колотил в дверь ногами и руками. Позже узнаю, что там жил глухой человек. Что с ним теперь?

Еще запомнилось одно из бомбоубежищ. После мороза на улице – тяжелый, бедный воздух, темень, несколько свечек. На кровати лежит закутанная в одежду пожилая женщина – парализованная. А рядышком тортик – празднуют День рождения подростка.

Люди не соглашаются выходить и выезжать. Никогда не забуду глаза женщины, которая, обняв ребенка, сказала: мы никуда не уедем, и я здесь останусь, и дети мои останутся со мной. Возле исполкома девочка лет 14 рассказала, что моется снегом, ведь воды-то нет. Но никуда не уедет, потому что «никому мы не нужны».

Накануне эвакуации, говорит он, по подвалам ходила группа людей. Они рассказывали, что завтра придут «укропы», соберут всех возле исполкома и расстреляют

Уже потом, года два спустя я узнал, почему люди боялись. Ехал на такси из Славянска в Бахмут. Водитель оказался родом из Дебальцево, переселенец. Поделился с ним воспоминаниями. Он рассказал, что его мать в то время тоже пряталась в одном из убежищ. Накануне эвакуации, говорит он, по подвалам ходила группа людей. Они рассказывали, что завтра придут «укропы», соберут всех возле исполкома и расстреляют.

Еще помню, как долго в тот день ждали автобусов. Оказалось, что транспорт был, но водители отказывались ехать под обстрел.

Помогите

1 февраля с группой силовиков еду на окраину Дебальцево освещать то, как будут забирать задержанных боевиков российских гибридных сил. Возле одной из украинских позиций их танк то ли застрял, то ли его подбили. И в плен захватили экипаж из трех человек.

Канонада не замолкает ни на минуту. Пока задержанных усаживают в «бусик», общаемся с военным. Он назвался командиром разведки. Разведчик спокойно рассказывает, что российские диверсионные группы уже во всю орудуют в районе железнодорожного вокзала. А дальше говорит: большинство техники вышло из строя. Воевать сложно. Если вы нам не поможете, будет очень тяжело.

После этого садимся в «бусик» и уезжаем. По пути на трассе встречаем танк ВСУ с улыбчивыми ребятами из батальона «Артемовск». Живы ли они?

А через 17 дней украинские военные выходят из Дебальцево.

Сергій Горбатенко – журналіст

За даними Генштабу, сили України в районі Дебальцевого становили 4,7 тисяч військових і пів тисячі бійців Нацгвардії; підконтрольні Росії формування – 19 тисяч. Вони мали перевагу за всіма зразками важкої зброї (танки – у три рази, артилерія – у чотири). В обороні Дебальцевого загинули 136 військових ЗСУ і Нацгвардії. Втрати бойовиків у Генштабі оцінюють у вісім сотень людей. За версією Генерального штабу ЗСУ, утримуючи Дебальцевський плацдарм до 18 лютого, українські війська зірвали плани бойовиків на масштабний наступ, який передбачав захоплення Артемівська, Краматорська і навіть подальший рух бойовиків у напрямку Харкова.

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