Как на самом деле проходит эвакуация из Донецка

Утром от одной из школ Донецка должен отъезжать такой автобус. Люди ждут на улице, автобус опаздывает на 15 минут, небольшой утренний мороз. Конвойный с повязкой на руке листает что-то в телефоне. Машины сопровождение нет.

В основном, здесь женщины с детьми, меньше пожилых (3-4 пары). Всего около полусотни желающих уехать. У некоторых даже маленькие собачки с собой. Люди пытаются договориться об очереди. Стоят с сумками.

Зачем они едут? Верят, что Украина будет наступать?

– Нет, просто страшно. Хочет в безопасное место, – говорит Радио Донбасс.Реалии дончанка, которая только что проводила на автобус подругу.

– По информационной истерии вокруг, ВСУ уже начало наступление, – пишет другая жительница города с ироничным смайликом.

Таких точек по Донецку около 50 (на автобусы), также в эвакуации задействованы электрички. Направление – Россия. В телеграмм-каналах, пропагандирующих «ДНР», выкладывают видео, как люди ночью заселяются в пансионат «Звезда» в Ростовской области. Владимир Путин объявил о выдаче им одноразового пособия в 10 тисяч рублей (это около 4 тысяч гривен). Молодежное крыло «Единой России» заявляет, что едет «на помощь беженцам».

Записываться на эвакуацию не нужно: приходишь и едешь. Огласили, что для пересечения границы с Россией подойдут даже просроченные паспорта. России, Украины, псевдодокументы группировок и даже других стран.

«Все, кто хочет, приходите с вещами в указанные пункты сбора. Времени сбора нигде нет, – говорит дончанка Лариса. Она никуда не едет и не понимает, почему кто-то решается. – У нас весь вечер шел проливной дождь. Со всех сторон звонят, спрашивают, едем ли мы, и что делать. По факту, в дождь, в ночь, по собственному желанию, только прочитав, услышав объявление, никто не пошел. С 20:00 начали выезжать автобусы с теми, кого собрали централизованно по месту работы, соцобеспечение – мамочки с малышами, которые соцпомощь получают».

«Так вокруг вроде тихо, на работе работаем, как бы все пока в обычном режиме. Завтра выходной. Даже и не знаю, знакомые пока никто не едет», – писали из Горловки в пятницу вечером.

«Не было сообщений, обычно на феникс приходит рассылка от МЧС. Только по телевизору бесконечные сообщения о эвакуации. Знакомые звонят в панике, но ехать бояться. Показывают одни и те же кадры, как детей из детдома вывозят. Картинку делают. Страшно, если дети пострадают от этих эвакуаторов», – пишет Радио Донбасс.Реалии еще один житель Донецка.

«В центре выла сирена минут 5, пригнали автобусы на площадь Ленина, я вышел посмотреть, много ли едут. Близко подойти не смог, милиция не подпускала, что-то снимали»,– сообщает другой дончанин.

Тем временем, из Луганска сообщают, что на пункте пропуска с Россией в Изварино частный транспорт не пропускают – только эти автобусы: «Всех заворачивают на Изварино, кто хотят выехать в частном порядке. Даже парня, которому надо было на плановую операцию в Питер, не пропустили».

Накануне в Луганске прогремело два взрыва, горел газопровод. Наша собеседница в Луганске говорит, что газ в городе есть, и полагает, что «точечно для картинки стрельнули».

Группировка «ЛНР» заявила о диверсии. ГУР Минобороны Украины же предупреждает, что в городах ОРДЛО специально минируют объекты для провокаций, и просят людей не садиться в транспорт. Среди украинских обозревателей, занимающихся темой ОРДЛО, сейчас распространена мысль, что автобусы с эвакуирующимися тоже могут использовать для провокаций: обстрелять и обвинить в этом армию Украины. Об этом пишут, например, правозащитница Александра Матвийчук, журналист Станислав Асеев. Правозащитники обращают внимание, что для картинки используют детей-сирот: именно их эвакуировали на камеры.

В местных телеграмм-каналах люди тоже распространяют предупреждение об этом.

Судя по комментариям людей в соцсетях, большинство из них не понимает ни цели, ни деталей организации выезда:

«У меня кот, никуда не поеду. Будем вместе помирать».

«Почему на всех каналах не говорят об эвакуации? Куда бежать, куда везут?»

«Будет как в 14, вывезут в палаточные пункты, но тогда хоть лето было. Сейчас зима. Мы там никому не нужны. Не поеду».

«Самое интересное, что никто не захочет эвакуироваться. Все прекрасно понимают, что если уехать, возвращаться будет некуда».

«Поехал заправиться, а поздно! Очереди на АЗС, у меня есть пол бака, протяну. В магазинах толпы, хотел купить бутылку мартини, тоже облом. Эта эвакуация портит весь распорядок. Буду смотреть сериалы».

«К меня мама не ходячая, свекровь старенькая и внучка маленькая. Куда я их повезу?»

«Ага! Мы сейчас уедем, а они квартиру обнесут или отожмут. Спасибо, не надо».

«Почему только Россия? Почему нельзя выехать в Украину?» – пишет пользователь. И такой вопрос звучал в эту ночь очень часто. Ведь блокпосты со свободной частью Донбасса ней по-прежнему закрыты.

Ситуация на 12:00 субботы такова: на окраинах Донецка слышны звуки боя; группировки объявили так называемую мобилизацию (для мужчин, их не будут выпускать в Россию). Так называемый парламент оккупированных территорий в субботу назначил заседание: многие наблюдатели полагают, что это будет обращение к Кремлю за военной помощью, после чего Россия открыто может ввести войска на украинскую территорию (8 лет она не признавала своего присутствия там).