Залужний: Україна не планує наступальної операції на Донбасі

Україна не планує наступальної операції на Донбасі, бо це повʼязане з небезпекою для життя цивільного населення. Про це 18 лютого заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ. Вкотре повторюю – військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій – політико-дипломатичний», – ідеться у зверненні головнокомандувача.

Раніше 18 лютого ватажки угруповань «ДНР» та «ЛНР» заявили про початок евакуації до Росії цивільного населення з підконтрольних їм частин Донецької та Луганської областей.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «не володіє інформацією», чи погоджене це рішення проросійських угруповань із владою Росії. Відповідаючи на запитання про те, чи готова Росія прийняти біженців, Пєсков повторив, що «не має інформації» і «не знає, з ким були контакти» з цього питання.

Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі, зокрема по цивільних об’єктах.

Штаб операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 14:00 18 лютого з боку бойовиків зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат у ЗСУ немає. Щільні обстріли, попри рижим припинення вогню, почалися вранці у четвер. Бойовики в обстрілах звинувачують українську сторону.