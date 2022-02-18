СБУ: двом бойовикам ОРДЛО заочно оголошено підозру через обстріли позицій ЗСУ

У Службі безпеки повідомили про оголошення заочної підозри двом бойовикам угруповань ОРДЛО через обстріли українських позиції на території Донецької області.

«Встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції поблизу Маріуполя та Горлівки. Під час ворожих обстрілів використовували важкі міномети, реактивні протитанкові гранати і кулемети. За даними слідства, до лав так званої «ДНР» вони добровільно приєдналися у 2014 році. Один з них є бойовиком діючого угруповання так званої «Слов’янської бригади ДНР». Там відповідає за збір розвідданих поблизу лінії розмежування. Крім того, встановлено, що він продовжує обстрілювати позиції підрозділів операції Об’єднаних сил. Іншого зловмисника ватажки призначили навідником 120 мм мінометів, які використовували у бойових діях проти українських військ на території Донеччини», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, бойовикам оголошено заочну підозру за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації.

«Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України», – вказали в СБУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».