На лінії розмежування затримали бойовика-розвідника – СБУ

У Службі пезпеки повідомили, що у Донецькій області затримали учасника незаконних збройних формувань ОРДЛО, який намагався приховано перетнути лінію розмежування.

«Встановлено, що він є уродженцем Мирнограду на Донеччині, і входив до складу угруповань бойовиків «Оплот» і «Восток». Як розвідник він збирав дані про позиції та переміщення підрозділів Збройних сил України на території регіону. Через конфлікт із ватажками терористів та погрози фізичної ліквідації він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України», – йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею про «участь у терористичній групі чи терористичній організації».

«Також здійснюються заходи щодо перевірки інформації про його причетність до діяльності російських спецслужб. Триває досудове розслідування», – йдеться в повідомленні.

Чи визнає свою провину затриманий, в СБУ не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».