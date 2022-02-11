ОГП: до 10 років позбавлення волі заочно засуджено бойовика угруповання «ДНР»

Бойовика угруповання «ДНР» заочно засуджено до десяти років позбавлення волі за участь у терористичній організації та спробу вчинити терористичний акт, повідомляє Офіс генпрокурора з посиланням на Запорізьку облпрокуратуру.

«Прокурори у суді довели, що радикально налаштований громадянин України став учасником розвідувально-диверсійної групи одного з воєнізованих підрозділів терористичної організації «ДНР» та брав активну участь у збройному протистоянню ЗСУ на території проведення антитерористичної операції в Донецькій області», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, бойовик, маючи на меті скоїти теракт на території Запорізької області, завербував оперуповноваженого одного з райвідділів ГУМВС в області. За завданням свого «куратора» правоохоронець мав підірвати магазин, який одночасно був офісом волонтерської організації у Дніпрорудному.

Повідомляється, що завербованого оперуповноваженого засудили ще у 2019 році до 8 років 3 місяців позбавлення волі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».