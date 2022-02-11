Неподалік державного кордону правоохоронці знайшли схованку бойовиків із 70 гранатами – СБУ

Служба безпеки України заявляє про викриття прихованого арсеналу з боєприпасами незаконних збройних угруповань у Луганській області.

За повідомленням, схованку виявили в напівзруйнованій будівлі в кількох кілометрах від державного кордону України з Росією.

«Під час огляду тайника правоохоронці вилучили понад 70 ручних гранат РГД-5. За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території регіону. До складу ворожого підрозділу входив вибухотехнік з Росії», – йдеться в повідомленні.

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За даними Служби, ця група підірвала радіолокаційну станцію та два автомобілі співробітників СБУ та Державної прикордонної служби в 2015 році.

«Ворожу диверсійну групу було нейтралізовано у ході масштабної спецоперації у 2018 році. За матеріалами української спецслужби ватажка бойовиків засуджено до майже вісьмох років ув’язнення», – додають у відомстві.

За даними військової контррозвідки СБУ, з 2014 по 2021 рік відомство ліквідувало 210 схронів зі зброєю.