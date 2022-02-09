СБУ заявила про затримання харків’янина, завербованого спецслужбами Росії

Правоохоронці затримали мешканця Харкова, завербованого російськими спецслужбами, заявляє Служба безпеки України 9 лютого.

За даними СБУ, чоловіка залучили до співпраці під час його виїзду до Росії на заробітки.

«При цьому представники іноземної спецслужби застосовували погрози та психологічний тиск. Від громадянина України вимагали збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони. Зокрема, російську спецслужбу цікавили відомості про військові об’єкти в Харківській області, їх дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони», – йдеться в повідомленні.

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У відомстві уточнюють, що російські спецслужби нібито погрожували репресіями родичів затриманого, які залишилися в Росії.

«Завдяки своєчасним діям співробітників СБУ вдалося запобігти передачі представникам країни-агресора відомостей, які могли завдати шкоди державній безпеці України», – заявляє пресслужба СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру в рамках кримінального провадження за статтею про «державну зраду у формі шпигунства».