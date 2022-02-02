У січні заблоковано понад 120 кібератак на українські органи влади – СБУ

У січні Служба безпеки нейтралізувала 121 кібератаку на інформаційні системи органів державної влади, повідомила у середу пресслужба відомства.

«Це відбулося шляхом безпосереднього аналізу понад 25 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених в поточному місяці. Варто зазначити, що фахівцями СБУ продовжується розслідування кібератаки на інформаційні системи органів державної влади, що сталася в ніч з 13 на 14 січня 2022 року, за результатами якого СБУ буде інформувати окремо», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Держспецзв’язку раніше заявили, що від кібератаки в ніч на 14 січня постраждали 22 сайти органів держвлади.

Вранці 14 січня стало відомо про кібератаку на урядові сайти в Україні. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Спецслужба заявила, що розслідує «причетність російських спецслужб» до подій. У РНБО припустили, що до кібератак можуть бути причетні і спецслужби Білорусі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці, оскільки через хакерську атаку реєстри не постраждали.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися». А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поінформував, що НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі.