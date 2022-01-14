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СБУ розслідує причетність «російських спецслужб» до кібератак на державні органи

«За ініціативи СБУ було відключено низку критичних державних ресурсів, у тому числі портал державних послуг «Дія», до локалізації технічної проблеми», повідомили у відомстві

Служба безпеки України розслідує «причетність російських спецслужб» до кібератак на низку українських органів влади 14 січня, випливає з повідомлення відомства.

Розслідування ведеться спільно з Держспецзв’язку та Кіберполіцією, зазначили у відомстві. Як повідомляють у відомстві, роботу більшості ресурсів вдалося відновити.

«Також за ініціативи СБУ було відключено низку критичних державних ресурсів, у тому числі портал державних послуг «Дія», до локалізації технічної проблеми та для недопущення поширення атаки. Мобільний застосунок «Дія» працював і працює у штатному режимі», – йдеться в заяві.

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У СБУ назвали версію про використання хакерами однієї вразливості системи керування контентом лише однією з тих, які опрацьовувалися.

«Зараз, наприкінці дня, ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що серед інших мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки», – пояснюють у Службі.

Протягом вихідних фахівці продовжать роботи для встановлення замовників атаки і подальшої офіційної атрибуції.

«Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами Російської Федерації», – зазначає пресслужба СБУ.

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Про кібератаку на урядові сайти стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців перебувають у безпеці, оскільки через хакерську атаку постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися».

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