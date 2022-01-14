Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Байдену відомо про кібератаки в Україні, триває оцінка наслідків – Рада нацбезпеки США

Згідно з коментарем Ради національної безпеки, США та їхні союзники «занепокоєні» атаками

У Сполучених Штатах Америки триває оцінка наслідків кібератак на державні сайти в Україні, повідомляє «Голос Америки» з посиланням на Раду національної безпеки США.

Згідно з коментарем, США та їхні союзники «занепокоєні» атаками.

«Президента (США Джо Байдена – ред.) вже поінформовано. Ми контактуємо з українською стороною та запропонували нашу підтримку під час розслідування Україною наслідків та характеру (кібератаки – ред.) та відновлення від інцидентів. Зараз ми не можемо назвати відповідальних. Ми продовжуємо оцінку наслідків разом з українською стороною, але схоже, що вони мають обмежений характер, а робота сайтів відновлюється. Ми будемо консультуватись з союзинками та партнерами, включно з Україною щодо цієї ситуації», – заявили в Білому домі.

Читайте також: Фахівці Держспецзв’язку «досліджують ланцюжок» кібератаки на державні ресурси – Щиголь

В уряді США також відзначили, що готові надати Україні усю необхідну для відновлення допомогу.

Також у коментарі «Голосу Америки», секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що «цілком зрозуміло, у нас є єдина країна, яка на сьогоднішній день цим питанням може займатися в такому обсязі». Він уточнив, що йдеться про Росію, хоча відзначив, що інцидент наразі розслідують.

Про кібератаку на урядові сайти стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців перебувають у безпеці, оскільки через хакерську атаку постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

Читайте також: Атака на сайти МОН, МЗС, вимкнена «Дія»: ситуацію пояснюють чиновник, експерт і військовий

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG