Байдену відомо про кібератаки в Україні, триває оцінка наслідків – Рада нацбезпеки США

У Сполучених Штатах Америки триває оцінка наслідків кібератак на державні сайти в Україні, повідомляє «Голос Америки» з посиланням на Раду національної безпеки США.

Згідно з коментарем, США та їхні союзники «занепокоєні» атаками.

«Президента (США Джо Байдена – ред.) вже поінформовано. Ми контактуємо з українською стороною та запропонували нашу підтримку під час розслідування Україною наслідків та характеру (кібератаки – ред.) та відновлення від інцидентів. Зараз ми не можемо назвати відповідальних. Ми продовжуємо оцінку наслідків разом з українською стороною, але схоже, що вони мають обмежений характер, а робота сайтів відновлюється. Ми будемо консультуватись з союзинками та партнерами, включно з Україною щодо цієї ситуації», – заявили в Білому домі.

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В уряді США також відзначили, що готові надати Україні усю необхідну для відновлення допомогу.

Також у коментарі «Голосу Америки», секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що «цілком зрозуміло, у нас є єдина країна, яка на сьогоднішній день цим питанням може займатися в такому обсязі». Він уточнив, що йдеться про Росію, хоча відзначив, що інцидент наразі розслідують.

Про кібератаку на урядові сайти стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців перебувають у безпеці, оскільки через хакерську атаку постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

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Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися».