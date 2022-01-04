У грудні 2021 року було заблоковано понад 50 кібератак на українські органи влади – СБУ

У грудні 2021 року СБУ припинила і нейтралізувала 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади, повідомила пресслужба відомства.

«Це відбулося шляхом безпосереднього аналізу понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у поточному місяці», – йдеться в повідомленні.

Основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак), кажуть в СБУ, були з’єднання з командно-контрольними серверами, спроби отримання несанкціонованого доступу, атаки на веб-додатки, шкідливе програмне забезпечення тощо.

У Службі безпеки України раніше повідомляли, що фахівці нейтралізували торік численні кібератаки та інциденти на ресурси органів влади і об’єктів критичної інфраструктури.