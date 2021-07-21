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Спецслужби в Україні за пів року нейтралізували понад тисячу кібератак на державні ресурси

Активізація атак була зафіксована у квітні-травні, коли відбувалася концентрація військових Росії вздовж українського кордону

У Службі безпеки України кажуть, що фахівці нейтралізували понад 1 тисячу кібератак та інцидентів на ресурси органів влади і об’єктів критичної інфраструктури протягом першого півріччя поточного року.

«Активізація таких атак була зафіксована у квітні-травні. Нагадаємо, що у цей час відбувалася концентрація військових формувань РФ вздовж українського кордону. Одна з масштабних кібератак, заблокована СБУ, – дії хакерського угруповання Armageddon, підконтрольного ФСБ РФ. Хакери намагалися вразити системи електронного документообігу, щоб отримати доступ до секретних даних українських органів державної влади. Також кіберфахівці припинили діяльність 8 ботоферм потужністю понад 35 тисяч акаунтів, які поширювали деструктивний контент», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється і про викриття керованої з Росії мережі інтернет-агітаторів, які діяли на території 8 областей і чия активність збіглася з «тарифними протестами».

«Ще одна агентурна мережа російських спецслужб впливала на настрої українців через Telegram-акаунти, інша – через канали «Резидент», «Легитимный», «Картель», «Сплетница». Щоб захистити національну інформаційну безпеку, за ці пів року СБУ притягнула до кримінальної відповідальності 60 осіб (22 громадян засуджено)», – вказали в СБУ.

За даними відомства, заборонено в’їзд в Україну 46 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в інтернеті.

«Також кіберфахівці СБУ підготували матеріали для введення у травні санкцій з боку РНБО до 224 вебресурсів, а також 198 юридичних та 15 фізичних осіб, які діяли на шкоду нашій державі. Обмеження були застосовані і до трьох електронних платіжних систем, причетних до фінансування терористичної діяльності. Загалом за матеріалами кіберпідрозділів СБУ у січні-червні було розпочато 334 кримінальні провадження. Частина з них стосується несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерів та автоматизованих мереж», – повідомили у відомстві.

З початку місяця були повідомлення від правоохоронців про кібернапади, що вразили сайти президента, Служби безпеки України, Міноборони та інших органів державної влади.

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