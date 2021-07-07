Сайти державних органів 6 липня зазнали мережевої атаки – Держспецзв’язку

У Держспецзв'язку повідомили, що 6 липня у другій половині дня відбувся аварійний технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку представництв і сайтів президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України.

«Державним центром кіберзахисту Держспецзв'язку визначено, що причинами технічного збою були атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади; мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів», – йдеться в повідомленні.

У відомстві вказали, що засобами системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки було зафіксовано «аномальні події на обладнанні системи захищеного доступу державних органів до мережі інтернет».

«Станом на 21:00 спільними зусиллями фахівців Держспецзв’язку та сервіс-провайдерів організовано роботу через резервні фізичні канали зв’язку та повною мірою забезпечено доступність державних інформаційних ресурсів. За результатами атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент, триває розслідування», – повідомили у Держспецзв’язку.

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Учора до кількох сайтів органів державної влади, в тому числі Офісу президента, певний час не було доступу. Пізніше сторінки цих ресурсів все ж почали підвантажуватися.