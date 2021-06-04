СБУ повідомила про блокування кібератаки спецслужб Росії

Служба безпеки України повідомила про виявлення своїми кіберфахівцями «шкідливого програмного забезпечення», яке поширювали спецслужби Росії. Про це повідомила 4 червня пресслужба СБУ.

Зазначається, що ціллю атаки були комп’ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єктів критичної інфраструктури.

«Фахівці СБ України встановили, що на початку червня цього року було здійснено масову розсилку електронних листів із підміною адреси відправника. Повідомлення, зокрема, нібито від Управління патрульної поліції Києва містили шкідливі вкладення і були надіслані на адреси низки державних установ», – мовиться у повідомленні.

Як пояснили в СБУ, шкідливе ПО ініціювало встановлення клієнтської частини програми (засіб віддаленого адміністрування) на уражений комп’ютер, що давало можливість іноземній спецслужбі віддалено здійснювати повний контроль над ПК.

У відомстві додали, що вдалося встановити контрольно-командні сервери, які зокрема знаходяться і на території Росії.