СБУ заявляє про блокування хакерів, збитки від діяльності яких становлять 80 млн доларів

Служба безпеки України заявляє, що заблокувала діяльність транснаціонального злочинного хакерського угруповання.

«Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували діяльність транснаціонального злочинного хакерського угруповання. Багаторівнева масштабна спецоперація проводилась у межах міжнародного співробітництва із компетентними органами США та Франції», – мовиться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що з вересня 2020 року хакери атакували понад 150 компаній країн Європи та США. Збитки від діяльності угруповання становлять понад 80 мільйонів доларів США.

За даними спецслужби, на території України діяла група осіб, яка використовувала шкідливе програмне забезпечення Egregor. За його допомогою хакери:

здійснювали шифрування комп’ютерних мереж іноземних компаній,

викрадали персональні дані їх клієнтів і працівників,

викрадали інформацію щодо фінансових показників і технологічних розробок,

блокували роботу вебресурсів.

«Потім зловмисники вимагали значні суми грошей, здебільшого у криптовалюті, за дешифрування уражених комп’ютерних мереж та нерозголошення викрадених конфіденційних даних. У лютому 2021 року правоохоронці припинили діяльність зловмисників. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку із вірусом Egregor, інформацією про уражені комп’ютерні мережі та інші беззаперечні докази протиправної діяльності», – розповіли в СБУ.

У пресслужбі заявили, що учасникам та організатору угруповання повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 189 (вимагання), частиною другою статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Як повідомляло Радіо Свобода, у 2020 році кіберполіція викрила понад п’ять тисяч кіберзлочинів.