Рої дронів, хакерське отруєння води і кібератаки на урядові установи: як протистояти новим загрозам

Науковий і технічний прогрес, IT технології і активний розвиток розвиток усього, що з ними пов'язане, створює для людства не лише нові можливості та зручності, а й цілу низку загроз, проти яких вже зараз треба знайти запобіжники. «Голос Америки» інформує, зокрема, про виклики для оборонної сфери, що виникли з початком широкого застосування дронів, а також про кібернапад на систему водопостачання одного із міст у Флориді.

Відео з боїв в Іраку, Сирії та Україні показують, якої шкоди можуть завдати невеликі дрони сухопутним силам, пише американське оборонне видання Army Times.

Про необхідність розробити надійний та ефективний захист від такої тактики говорив голова Центрального командування США генерал Кеннет МакКензі в своєму виступі в американському Інституті Близького Сходу 8 лютого.

Використання роїв невеликих дешевих дронів «надає супротивникам операційну здатність спостерігати та нападати на об'єкти США та партнерів, а також дозволяє їм заперечувати свою участь у цьому та заощаджує їхні кошти», – цитує слова генерала видання Task&Purpose.

«Зростання цієї загрози разом із браком надійної, мережевої спроможності їм протистояти, викликає найбільше занепокоєння із часу початку використання імпровізованих вибухових пристроїв в Іраку», – заявив МакКензі.

Генерал наголосив, що наразі армія США здатна ефективно знешкоджувати великі дрони, але це важко робити з роями невеликих дешевих дронів.

Опублікована в січні 2021 року стратегія США з протистояння невеликим дронам зауважує, що супротивники США, такі як Китай, Росія, Іран інтегрують дрони до своїх бойових спроможностей у сфері розвідки, спостереження, наведення вогню і нападу.

Захист від таких дронів опирається на застосування засобів електронної війни, перешкоджанні зв'язку між дронами та операторами, а також використанні штучного інтелекту.

Кібератаки на сфери життєзабезпечення населення

Хакер зламав комп'ютерну мережу водоочисної системи, що в місті Олдзмер американського штату Флорида, і намагався отруїти воду хімікатом. Про це під час прес-конференції 8 лютого заявив шериф округу Пайнеллас Боб Гуалт'єрі.

Хакер зміг на короткий час у сто разів підняти кількість їдкого натру, хімікату, що додається до системи для контролю кислотності води.

Оператор помітив, як мишка сама посувається екраном, змінюючи дозування хімікату, і встиг одразу скасувати зміну.

Влада міста відключила можливість дистанційно керувати системою і поділилась інформацією з іншими містами поблизу.

Місто Олдзмер має населення 15 000 і розташоване неподалік міста Тампа, де у в минулі вихідні відбувався фінал Суперкубку з американського футболу, подія, яка зазвичай приваблює велику кількість глядачів.

Хакерський напад відбувся перед початком змагань.

Гуалт'єрі запевнив, що «очищуваній воді не було завдано значної шкоди. Важливо, що громадськість не була в небезпеці».

Кібератаки на урядові установи США

У грудні 2020 року США підтвердили, що урядові мережі країни стали об'єктом кібернападу, і що ця кібератака триває вже довгий. Як йшлося у спільній заяві ФБР, Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) і Управління директора національної розвідки (ODNI) від 16 грудня, «ситуація досі розвивається» і слідчі продовжують свою роботу.

«Протягом останніх кількох днів ФБР, CISA і ODNI дізналися про масштабну і тривалу кіберкампанію… Ми знаємо, що ця загроза торкнулася мережі всередині федерального уряду»,– йдеться у спільній заяві.

Технологічна компанія SolarWinds повідомила, що близько 18 тисяч її клієнтів завантажили некоректне оновлення її програмного забезпечення для управління мережею, що дозволяло хакерам непомітно шпигувати протягом майже дев’яти місяців. Замовниками компанії-розробника програмного забезпечення з Техасу є національні уряди і великі корпорації.

Раніше, у жовтні 2020 року США висунули офіційні обвинувачення офіцерам ГРУ Росії через причетність до організації міжнародних хакерських атак, зокрема і проти України, а також поширення небезпечних вірусних програм, що спричинили мільярдні збитки.

Перша встановлена кібератака на систему електропостачання України сталася 23 грудня 2015 року.

За даними компанії SANS ICS, що займається цифровими технологіями, хакери здійснили атаку на центр обслуговування енергомережі, щоб клієнти не змогли повідомляти про перебої з електрикою, які тривали близько шести годин.

«Багатостороння атака була здійснена одразу на кілька об’єктів. Рівень її координації та організації був високим», – зазначив американський фахівець Роберт Лі, який допомагав у створенні звіту про напад.

А фахівці з кібербезпеки компанії ESET тоді повідомили про принцип за яким відбувся цей кібернапад: одному зі співробітників компанії надіслали електронний лист з додатком у форматі Exсеl. У листі йшлося, що для прочитання програми потрібно встановити макроси, тобто додаткову програму. Саме ця програма відкривала зловмисникам віддалений доступ, завдяки якому вони зламали сервери, відключили світло і запустили програму, яка знищує дані і призводить до того, що комп’ютери не перезавантажуються.

Відтоді, як повідомляють у РНБО, українські структури із протидії кібернападам відстежують щороку по кілька десятків кібератак на державні установи та інфраструктурні об'єкти і протидіють їм.

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