Поліція заявляє, що викрила понад 5 тисяч кіберзлочинів у 2020 році

У 2020 році кіберполіція викрила понад п’ять тисяч кіберзлочинів, повідомив 29 січня голова Нацполіції Ігор Клименко.

«Шахрайства з платіжними картками, крадіжки грошей із банківських рахунків, розповсюдження комп’ютерних вірусів, викрадення хакерами персональних даних громадян, онлайн-торгівля наркотиками, протидія піратству та поширенню протиправного контенту – це далеко не повний перелік завдань Кіберполіції. Загалом минулого року було зареєстровано понад 5 000 кіберзлочинів, в яких вдалося оперативно затримати 106 фігурантів кримінальних проваджень, серед яких – 13 педофілів», – повідомив Клименко, підбиваючи підсумки роботи підрозділу кіберполіції за минулий рік.

За його словами, для оперативного надання допомоги громадянам у кіберполіції створили безкоштовну телефонну лінію підтримки. За дев’ять місяців її роботи поліцейські надали 100 тисяч телефонних консультацій із питань кібербезпеки.

Днями в МВС України повідомили, що кіберполіція викрила транснаціональне угруповання хакерів, які розповсюджували «найнебезпечніший у світі комп’ютерний вірус «EMOTET».