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27 січня 2021, Київ 14:48
Новини | Події

МВС: кіберполіція викрила хакерів, які розповсюджували «найнебезпечніший у світі вірус»

«Хакери за допомоги вірусного програмного забезпечення здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних та державних установ країн Європи та Сполучених Штатів Америки»

Кіберполіція викрила транснаціональне угруповання хакерів, які розповсюджували «найнебезпечніший у світі комп’ютерний вірус «EMOTET», повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Хакери за допомоги вірусного програмного забезпечення здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних та державних установ країн Європи та Сполучених Штатів Америки. У результаті такої «діяльності» іноземним банкам та фінустановам нанесено 2,5 мільярда доларів збитків», – розповіли в МВС.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.

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