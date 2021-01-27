МВС: кіберполіція викрила хакерів, які розповсюджували «найнебезпечніший у світі вірус»

Кіберполіція викрила транснаціональне угруповання хакерів, які розповсюджували «найнебезпечніший у світі комп’ютерний вірус «EMOTET», повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Хакери за допомоги вірусного програмного забезпечення здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних та державних установ країн Європи та Сполучених Штатів Америки. У результаті такої «діяльності» іноземним банкам та фінустановам нанесено 2,5 мільярда доларів збитків», – розповіли в МВС.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення.