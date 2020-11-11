З початку року надійшло понад 25 тисяч звернень щодо шахрайства в інтернеті – кіберполіція

З початку року до кіберполіції надійшло понад 25 тисяч звернень щодо інтернет-шахрайства, повідомили у кіберполіції.

«Повідомлення про шахрайські дії в інтернеті становлять 80 % від усіх звернень громадян. Найбільш розповсюдженими видами шахрайства у віртуальному просторі є продаж неіснуючих товарів, а також фішингові онлайн-магазини. Загалом із початку цього року кіберполіція зареєструвала понад 32 тисячі звернень громадян. Найчастіше злодії ошукують громадян, продаючи неіснуючі товари на майданчиках оголошень або у соцмережах. Як правило, у таких випадках головна умова купівлі – повна переплата за товар. Ще одна поширена схема шахраїв – створення фішингових ресурсів, які ззовні схожі на популярні інтернет-магазини. Сплачуючи на таких сайтах, покупець не лише залишається без бажаного товару, а й «передає» дані банківської картки аферисту», – йдеться в повідомленні.

У кіберполіції радять передусім використовувати лише перевірені ресурси, не передавати нікому дані своєї банківської картки, завжди використовувати післяплату.

Перевірити номер телефону, банківську картку та посилання на сумнівний сайт можна на сторінці кіберполіції у розділі «Стоп фрауд».