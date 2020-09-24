Через втручання в роботу сайту Нацполіції відкрите кримінальне провадження – Кіберполіція

У Кіберполіції 23 вересня повідомили, що через несанкціоноване втручання в роботу сайту Національної поліції України відкрите кримінальне провадження (ч. 2 ст. 361 ККУ).

«Об 11:45 23 вересня зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація – на інтернет-сторінках поліції Херсонської, Рівненської, Миколаївської, Вінницької та Львівської областей... Кіберполіцейські з’ясовують обставини несанкціонованого доступу до сайту та встановлюють причетних осіб», – йдеться в повідомленні.

У Кіберполіції напередодні повідомляли, що сайт Національної поліції України проходить техобслуговування, фахівці працюють над відновленням його роботи. Станом на ранок 24 вересня стартова сторінка сайту Нацполіції не завантажується.

За законодавством, за «несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» передбачене ув’язнення від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.