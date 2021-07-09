У Міноборони повідомили про напади на сайт ВМС

У Міністерстві оборони України повідомили про кібернапади на сайт Військово-морських сил Збройних сил України, які, на думку міністерства, були хакерськими атаками структур Росії.

«У результаті відбулася публікація деяких документів та переважно фейкових повідомлень, пов’язаних із навчаннями «Сі бриз – 2021», що наразі тривають у басейні Чорного моря. При цьому жоден із документів не був отриманий у результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних сил України. Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням уразливостей фреймворка, який свого часу використовувався для його створення. Крім того, зафіксовано випадки безуспішних DDoS-атак проти офіційного веб-порталу Міністерства оборони України», – мовиться в повідомленні.

«Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом. …На теперішній час уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі інтернету на належному рівні захисту», – заявили в Міноборони.

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Кібернапади, що вразили сайти президента, Служби безпеки України й інших органів державної влади, сталися й 6 липня.

Цілу низку кібератак також було здійснено останнім часом проти об’єктів у США.

Американські експерти з кібербезпеки вважають, що хакерське угруповання, яке здійснило низку останніх кібератак у США, діє з Росії. Вашингтон попереджає, що може сам вдатися до дій щодо зловмисників, якщо Москва не стане діяти сама.