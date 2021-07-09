Вашингтон обіцяє власні заходи проти хакерів із Росії, якщо цього не зробить Москва

Американські експерти з кібербезпеки вважають, що хакерське угруповання REvil діє з Росії, і США можуть вдатися до дій щодо зловмисників, якщо Москва не стане діяти сама. Про це 8 липня заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

«Якщо російське керівництво не зможе або не буде протидіяти кримінальним елементам, які живуть у Росії, діятимемо ми», – сказала вона на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що Джо Байден має намір робити у відповідь на атаки російських кіберзлочинців, Псакі сказала, що президент США майже щодня отримує оновлення від команди, яка працює над цим питанням. Уся нова інформація одразу передається президенту.

Речниця зазначила, що влада США поки не дійшла остаточного висновку про те, чи нові інциденти сталися з відома або схвалення російського уряду. За її словами, США підтримують контакти з цього приводу з російськими офіційними особами.

Раніше агенція Bloomberg із посиланням на джерела повідомила, що минулого тижня хакери, імовірно, пов’язані з російською зовнішньою розвідкою, зламали комп’ютерну систему Національного комітету Республіканської партії США. Відзначається, що автори кібератаки – хакери з угрупування, відомого як АРТ29 і Cozy Bear. У 2016 році це угруповання в США звинувачували у зламі серверів Національного комітету Демократичної партії. На початку 2021 року американська влада звинуватила її в масштабній атаці на компанію SolarWinds.

Телеканал NBC незадовго до цього повідомив, що базована в США компанія Kaseya піддалася потенційно дуже масштабній кібератаці із застосуванням вірусу-здирника.