США: Байден скликає нараду з безпеки після кібератаки на Kaseya

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс очолять нараду безпекових посадовців 7 липня, щоб обговорити можливі кроки з протидії кібератакам з метою викупу. Зустріч анонсувала речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, зустріч відбудеться в рамках реакції США на третю таку атаку, яку пов’язують із хакерами, базованими в Росії.

«Якщо російський уряд не може або не хоче протидіяти зловмисним діячам, які перебувають у Росії, ми вдамося до дій або залишимо за собою право реагувати самостійно», – заявила Псакі, нагадавши про те, що Байден порушував питання кіберзлочинності на саміті з президентом Росії Володимиром Путіним.

Сам президент США напередодні заявив, що збитки, спричинені останнім кібернападом, для американського бізнесу видаються наразі невеликими, але додав, що «зможе сказати більше протягом наступних кількох днів».

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Інформація про масштаби атаки, яку вважають найбільшою з тих, що мають на меті вимагання викупу, лишається неповною. Хакери вимагають за відновлення доступу до зашифрованих файлів 70 мільйонів доларів. Псакі заявила, що компаніям не варто платити будь-яку частину цієї суми, адже це тільки заохотить кіберзлочинців продовжувати свої дії.

Вона також додала, що представники США та Росії зустрінуться наступного тижня і обговорять ці питання.

Кібератаки з метою викупу здійснюються хакерами, які зламують мережі і поширюють зловмисний комп’ютерний код, який зашифровує цифрові дані об’єкту нападу. Дані лишаються непридатними до використання, доки компанія не виплатить викуп.

Базована в штаті Флорида ІТ-компанія Kaseya, чиє програмне забезпечення з віддаленого менеджменту використали хакери для кібератаки 2 липня, повідомила, що скомпрометованими виявилися до 1 500 підприємств по всьому світу.

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Один із програмних інструментів компанії Kaseya, яка надає програмне забезпечення компаніям з ІТ-аутсорсу, був зламаний 2 липня, що дозволило хакерам зашифрувати її дані, унеможлививши роботу, доки не буде сплачено викуп.

На думку фахівців, за кібернападом стоїть російська група хакерів REvil. Раніше ФБР припускала, що саме це угруповання стоїть за атакою на компанію з виробництва м’яса JBS у травні. Зрештою бразильське підприємство виплатило хакерам 11 мільйонів доларів.

У червні президент США Джо Байден під час саміту з президентом Росії Володимиром Путіним порушував питання кіберзлочинності, яка ймовірно має підтримку Росії. Байден, за його словами, пообіцяв, що США реагуватимуть, якщо розслідування виявить зв’язок російського уряду з нападами.

Речник Путіна Дмитро Пєсков 5 липня заявив, що США не зверталися до Кремля щодо кібернападу на Kaseya.