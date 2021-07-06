Збитки від кібератаки, яку пов’язують із Росією, ще оцінюються – голова компанії, яка зазнала нападу

Фахівці з безпеки продовжують оцінювати збитки від кібератаки, яку пов’язують із російським хакерським угрупованням REvil gang, заявив виконавчий директор компанії Kaseya, на яку була спрямована атака, Фред Воккола. Про це він розповів в інтерв’ю інформаційній агенції Reuters.

За його словами, кіберзлочинці вимагають 70 мільйонів доларів у біткоїнах в обмін на інструмент-декриптор, який дозволить розшифрувати дані компанії.

За даними Вокколи, кібернапад позначився на від 800 до 1 500 підприємств по всьому світу. Його ж компанія, яка надає ІТ-послуги, опинилася в центрі цієї атаки.

Експерти з кібербезпеки припускають, що кількість користувачів, які стали жертвами нападу, може сягати тисяч у щонайменше 17 країнах. За таких умов його можна вважати наймасштабнішою кібератакою з метою вимагання викупу в історії.

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Втручання виявилося особливо відчутним у Швеції, де сотні супермаркетів мережі Coop мусили зупинити роботу, тому що їхні касові апарати не працювали. Також постраждали місцева фармацевтична мережа, мережа автозаправних станцій, державна залізниця та публічний мовець SVT.

За даними Reuters, хакери, які взяли на себе відповідальність, висловили готовність до переговорів. Воккола не став уточнювати, чи буде їх вести.

«Я не можу сказати «так», «ні» чи «можливо». Жодних коментарів щодо будь-чого, що стосується переговорів із терористами у будь-якій формі», – відповів він агенції.

Голова Kaseya додав, що вже спілкувався із Білим домом, ФБР та Департаментом внутрішньої безпеки щодо зламу. За його даними, напад не стосувався жодного підприємства, яке мало б національну вагу.

Kaseya надає програмне забезпечення компаніям з ІТ-аутсорсу, що обслуговують підприємства, надто маленькі, щоб мати власні ІТ-відділи.

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Один із програмних інструментів компанії був зламаний 2 липня, що дозволило хакерам зашифрувати її дані, унеможлививши роботу, доки не буде сплачено викуп.

На думку фахівців, саме REvil gang стоїть за кібернападом. Раніше ФБР припускала, що саме це угруповання стоїть за атакою на компанію з виробництва м’яса JBS у травні. Зрештою бразильське підприємство виплатило хакерам 11 мільйонів доларів.

У червні президент США Джо Байден під час саміту з президентом Росії Володимиром Путіним порушував питання кіберзлочинності, яка ймовірно має підтримку Росії. Байден, за його словами, пообіцяв, що США реагуватимуть, якщо розслідування виявить зв’язок російського уряду з нападами.

Речник Путіна Дмитро Пєсков 5 липня заявив, що США не зверталися до Кремля щодо кібернападу на Kaseya.