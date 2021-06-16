США: вихідця з Росії визнали винним у кіберзлочинності, йому загрожує до 15 років

Суд у американському штаті Коннектикут визнав росіянина Олега Кошкіна у наданні «криптопослуг», які допомагали хакерам отримувати доступ до комп’ютерів, повідомило Міністерство юстиції США 16 червня.

За даними обвинувачення, 41-річний Кошкін керував вебсайтами, які допомагали робити недоступним для виявлення хакерське програмне забезпечення на кшталт «бот-мереж, троянів віддаленого управлення, клавіатурних шпигунів, програм для викрадення облікових даних та майнінгу криптовалют».

«Відповідач розробив та керував сервісом, який був ключовим інструментом для деяких найбільш шкідливих кіберзлочинців світу, в тому числі тих, які використовували програми з вимогами викупу», – заявив помічник генерального прокурора Ніколас Макквейд.

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Він додав, що вирок має послужити «засторогою для тих, хто надає інфраструктуру кіберзлочинцям».

«Наші партнери із правоохоронних органів вважають, що ви заслуговуєте осуду так само, як і хакери, чиї злочини ви уможливлюєте», – додав представник обвинувачення.

Кошкіна заарештували в Каліфорнії в 2019 році. Йому загрожує до 15 років ув’язнення, вирок оголошуватимуть 20 вересня.

Він надавав послуги іншому росіянину Петрові Левашову, який керував бот-мережею Kelihos. Вона скомпрометувала понад 50 тисяч комп’ютерів, перш ніж її викрило Федеральне бюро розслідувань. Левашов визнав провину в 2018 році.