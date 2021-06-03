Кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на держустанови та приватні компанії

Кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні. Як йдеться в повідомленні пресслужби Кіберполіції, зловмисники розповсюджують шкідливе програмне забезпечення, що встановлює на комп’ютер користувача віддалений прихований доступ та відправляє документи на підконтрольні їм сервери.

«Хакери на електронні поштові скриньки надсилають листи нібито від імені державних установ, що мають контекст на кшталт: «ви не сплатили податки. Деталі у файлі…», «на вас заведено кримінальну справу. Деталі в додатку…». Інфікування техніки відбувається, коли користувач завантажує архів у додатку листа. Принцип роботи полягає у завантаженні вірусу на комп’ютер користувача для створення віддаленого прихованого доступу та відправлення документів з розширенням .doc, .docx, .rtf та ін. на сервери зловмисників. Відомо про факти розповсюдження таких листів з використанням нібито електронної поштової скриньки Управління патрульної поліції Києва», – попередили у Кіберполіції.

Правоохоронці радять не завантажувати з інтернету зашифровані архіви або архіви під паролем; перш ніж відкрити вкладення в електронних листах чи повідомленнях, звертати увагу на деталі, використовувати ліцензійні операційні системи, робити резервне копіювання важливих файлів, оновлювати паролі тощо.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про зростання кількості кібератак, які спрямовані на органи державної влади, об’єкти критичної інфраструктури та організації приватного сектору України. Спецслужби заявляли про активізацію здебільшого «хакерських груповань, підпорядкованих спецслужбам Росії». Росія зазвичай не коментує такі заяви української спецслужби.