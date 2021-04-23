СБУ попереджає про зростання кількості онлайн-атак через активінсть хакерських груп із Росії

Служба безпеки України фіксує зростання кількості кібератак, які спрямовані на органи державної влади, об’єкти критичної інфраструктури та організації приватного сектору України. Як повідомляє у п’ятницю пресслужба СБУ, активізувалися, здебільшого, «хакерські угруповання, підпорядковані спецслужбам Росії».

«Закликаємо українців бути пильними і про всі факти можливих кібератак повідомляти СБУ... Так, у квітні 2021 року виявлено кібератаку на ІТС органів державної влади, з використанням документів-приманок тематики COVID-19. Завантаження зазначених файлів з мережі Інтернет (через поштові повідомлення, групи в месенджерах, тощо) та взаємодія з ними призводила до ураження комп'ютерів користувачів і вивантаження робочих файлів (із заздалегідь заданими розширеннями) на сервери зловмисників», – повідомили в СБУ.

Також раніше у МВС попередили про масштабну світову кібератаку на пристрої QNAP.

«Програма-вимагач, яку використовують для кібератак, задіює архіватор 7-Zip для «шифрування» файлів. Надалі за відновлення доступу зловмисники вимагають гроші», – розповіли у відомстві і надали перелік рекомендацій, як убезпечитись.

Читайте також: У російських спецслужбах є підрозділи, які займаються винятково кібератаками щодо України – СБУ

Нещодавно СБУ заявила, що заблокувала російську хакерську атаку на урядові ресурси України.

Росія зазвичай не коментує такі заяви української спецслужби.