У російських спецслужбах є підрозділи, які займаються винятково кібератаками щодо України – СБУ

У складі спецслужб Росії діють окремі підрозділи, які проводять підривні та деструктивні інформаційні операції щодо України, заявив начальник управління департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в рамках форуму «Україна 30. Культура і ЗМІ. Туризм».

«Є визначені підрозділи, спеціалізація яких – конкретно Україна. Тобто це їхня робота, люди за це отримують заробітну плану, інші засоби: це можуть бути державні і недержавні медіаресурси. Є конкретна сила, яка сьогодні нам протистоїть», – сказав Вітюк.

Він додав, що вдалось зібрати доказову базу, яка свідчить про координацію Росією дій низки організацій, що здійснювали кібератаки на інформаційні ресурси українських органів державної влади.

Загалом за 2020 рік департамент кібербезпеки СБУ заблокував понад дві з половиною тисячі спільнот у соціальних мережах з мільйонною аудиторією, понад 20 ботоферм з потужністю більш ніж 60 тисяч акаунтів та нейтралізував понад 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів державної влади. Окрім того, деяким блогерам та організаторам Телеграм-каналів оголошено про підозри за звинуваченнями у державнй зраді та порушенні рівноправності громадян, додав Вітюк.

Російська сторона зазвичай не коментує заяв СБУ про кібервтручання в українську мережу.

Служба безпеки України раніше також повідомила, що торік нейтралізувала 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів влади та об’єкти критичної інфраструктури. Наприкінці лютого цього року повідомлялось про п’ять кримінальних проваджень за фактом незаконного втручання в роботу комп’ютерних мереж.