Українські спецслужби повідомили про нейтралізацію торік 600 кібератак на державні ресурси 

Служба безпеки України повідомила, що в 2020 році нейтралізувала 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів влади та об’єкти критичної інфраструктури.

«Значна частина цих атак були інструментами гібридної агресії. Їхня мета – знизити рівень інформаційної безпеки України чи поширити деструктивний контент. За цей період нейтралізовано 20 угруповань, причетних до багатьох кібератак, а також заблоковано понад 2,6 тисячі спільнот з мільйонною аудиторією та 21 бот-мережу потужністю близько 60 тисяч акаунтів», – повідомила пресслужба СБУ.

Повідомляється, що до кримінальної відповідальності за «поширення антиукраїнської пропаганди» було притягнуто 40 осіб і ще 32 фігурантів вже засуджено.

«В’їзд на територію України заборонено 158 іноземцям, котрі причетні до пропаганди сепаратизму в Інтернеті», – додали в СБУ.

В СБУ повідомили, що загалом протягом 2020 року було розпочато 496 кримінальних проваджень, із них – 129 справ саме за несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж та автоматизованих систем.

«За ініціативи СБУ було продовжено санкції стосовно низки російських сайтів і програмних продуктів. Окремо спецслужба направила звернення до компаній Google та Apple щодо блокування заборонених російських додатків на їхніх електронних майданчиках», – зазначили у відомстві.

Напередодрні СБУ повідомила, що минулого року запобігла семи терористичним актам.

Також упродовж 2020 року суди винесли 192 обвинувальних вироки людям, яких Служба безпеки України затримала за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.