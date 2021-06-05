ФБР: проти США застосовують близько 100 програм-вимагачів

Фахівці Федерального бюро розслідувань США вивчають близько ста варіантів комп’ютерних програм-вимагачів, чимало з яких були створені хакерами в Росії. Про це повідомив в інтерв’ю газеті Wall Street Journal директор ФБР Крістофер Рей.

Кожен з цих варіантів, за словами директора ФБР, використовувався для атак на десятки об'єктів в Сполучених Штатах. Він порівняв проблему, з якою зіткнулися США, з викликом, кинутим країні терористичними атаками 11 вересня 2001 року. «Тут багато паралелей, і ми зосереджуємо увагу на зриві і запобіганні цим атакам», – наголосив Рей.

В останні тижні найвідомішими жертвами програм-вимагачів став трубопровід Colonial Pipeline і найбільший в світі виробник м’яса концерн JBS. Власники трубопроводу були змушені виплатити хакерам майже чотири з половиною мільйона доларів, щоб ті розблокували комп’ютери Colonial Pipeline. Чи заплатив викуп JBS невідомо. Обидві кібероперації, за даними ФБР, були проведені хакерами з території Росії.

В інтерв’ю Wall Street Journal директор ФБР назвав Росію як базу, звідки діють багато хакерів, що використовують програми-вимагачі: «Якщо російський уряд хоче продемонструвати серйозне занепокоєння цією проблемою, у них є багато можливостей продемонструвати прогрес, якого ми наразі не бачимо».

За словами представника Білого дому, президент США Джо Байден має намір обговорити це питання під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Женеві 16 червня. Американські ЗМІ повідомляють, що Байден розглядає можливість проведення відповідних кібероперацій проти Росії.