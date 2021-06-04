У США хочуть прирівняти використання програм-вимагачів до тероризму

Міністерство юстиції США хоче підвищити пріоритет розслідувань про хакерські атаки з вимагання грошей до рівня злочинів, пов’язаних із тероризмом, повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Таке рішення було ухвалене після кібератаки на оператора американського трубопроводу Colonial Pipeline і зростання збитків, заподіяних хакерами.

Згідно з новим внутрішнім розпорядженням, тепер слідчі, що займаються справами про цифрове вимагання, повинні будуть ділитися як оновленою інформацією по справі, так і актуальною технічною інформацією з керівництвом у Вашингтоні. Раніше подібний алгоритм використовувався в розслідуванні справ, пов’язаних із тероризмом.

На початку травня оператор трубопроводу Colonial Pipeline, через який поставляється майже половина бензину і дизельного палива на східне узбережжя США, змушений був призупинити роботу через кібератаки.

Хакери зажадали від компанії плату за розблокування комп’ютерних систем.

ФБР звинуватила в кібератаці хакерське угруповання DarkSide, яке пов’язують із Росією.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Москву боротися зі злочинними угрупованнями, які здійснюють кібератаки проти американських компаній і об’єктів інфраструктури, і не приховувати осіб, причетних до цих кібератак.

Російська влада заперечує будь-яку причетність до атак і стверджує, що хакерські угруповання можуть діяти з різних країн світу.