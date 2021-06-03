Через атаку хакерів зупинилися м'ясозаводи у США: ФБР звинувачує Росію

ФБР звинуватило Росію в організації кібернападу на найбільшого світового виробника м’яса – компанію JBS. Росія має це припинити і не надавати прихисток злочинцям, заявив Держсекретар США.

За кібернападом на найбільшого світового виробника м’яса, компанію JBS, стоїть пов’язана з Росією група хакерів Revil, повідомили в ФБР.

«Ми відносимо напад на JBS до REvil та Sodinokibi і ретельно працюємо над притягненням цих діячів до відповідальності, - заявило ФБР. - Ми продовжуємо працювати над тим, щоб створити ризики та наслідки і притягнути винних кібердіячів до відповідальності».

Через напад, JBS був змушений зупинити дев‘ять заводів із виробництва яловичини у США, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на інформацію Об‘єднаної спілки працівників харчової промисловості та торгівлі США (UFCW).

Загалом JBS має 84 об’єкти у США, де працює більше 64 000 людей. Напад хакерів відбувся через так звані «програми-вимагачі».

В компанії повідомили, що зможуть поновити роботу всіх своїх заводів у 4 червня.

Білий дім стурбований

Як повідомив раніше Білий дім, президент Джо Байден доручив провести стратегічний аналіз загрози, пов'язаної з атаками вимагачів.

«Ми вважаємо, що це питання увійде до тих, які президент обговорить з президентом Путіним на саміті», – сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Минулого місяця з російськими зловмисниками пов’язували кібернапад на трубопровід Colonial, що постачає 45% палива на Східне Узбережжя США. Тоді кібернапад призвів до нестачі пального в деяких регіонах.

Росія має зупинити подібні кібернапади і «не надавати прихисток злочинцям, причетним до цих нападів», заявив 3 червня Держсекретар США Ентоні Блінкен, в інтерв’ю іспанському виданню.

«На жаль, ми бачимо новий фронт кіберзагроз і це злочинні організації, що використовують так звані «програми-вимагачі», щоб тримати в заручниках компанії, тримати в заручниках критичну інфраструктуру задля фінансового зиску», – заявив Блінкен.

«Обов’язок кожної країни робити все можливе, щоб знайти ці компанії, притягнути їх до відповідальності, включаючи питання нападу на Colonial Pipeline. Компанія, відповідальна за цей напад, її керівники були і тепер перебувають в Росії, тому, гадаю, Росія зобов’язана зробити так, щоб таке не продовжувалось», – додав посадовець.

Очікується, що президент США Джо Байден обговорить питання кібернападів під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, що запланована 16 червня.