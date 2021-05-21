У США росіянина засудили до 5 років ув’язнення за звинуваченням у кібератаках

Суд в США засудив росіянина Антона Богданова до п’яти років в’язниці за хакерські атаки і шахрайство з податками. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Богданову 35 років. Його затримали в 2018 році в Бангкоку і відправили до США.

За версією слідства росіянин в 2014-2016 роках разом зі спільниками зламував комп’ютерні системи приватних компаній, що займаються податками громадян, і отримував доступ до персональних даних.

Хакери міняли інформацію в деклараціях і домагалися перерахування податкових відрахувань на свої рахунки. Збиток склав понад півтора мільйона доларів, повідомили у Мін’юсті.

Росіянин визнав провину.