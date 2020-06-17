США депортували російського хакера

Російський програміст Станіслав Лісов, засуджений у США за кіберзлочини, депортований на батьківщину. Співробітники американської імміграційної служби посадили Лісова на рейс із Нью-Йорка до Москви, повідомляють російські інформагенції з посиланням на речника російського консульства у Нью-Йорку Олексія Топольського.

Наприкінці листопада 2019 суд у Нью-Йорку засудив російського програміста до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченнями у змові з метою здійснення хакерських атак. Раніше Лісов визнав провину. З урахуванням часу, проведеного у в’язниці під час слідства, Лісов мав вийти на свободу через чотири або п’ять місяців. Крім того, за рішенням суду Лісов повинен виплатити штраф у розмірі 50 тисяч доларів і відшкодувати 480 тисяч доларів збитку постраждалим від його дій.

Станіслава Лісова затримали в аеропорту Барселони в січні 2017 року. Влітку 2017 року росіянина депортували до США. Раніше він звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням не допустити його екстрадиції до США, де за сукупністю звинувачень йому загрожувало до 35 років в’язниці.

Влада США вважає Лісова причетним до розповсюдження комп’ютерного вірусу NeverQuest. За даними американських спецслужб, вірус забезпечував доступ до комп’ютерів фінансових установ та викрадав облікові банківські дані. Під час розгляду росіянин зізнався в крадіжці 855 тисяч доларів з рахунків в американських банках.

У 2017 році в Європі за запитом США заарештували щонайменше п’ятьох імовірних хакерів із Росії. Арешти відбувалися на тлі американського розслідування про можливе втручання Росії в президентські вибори. Москва заперечує, що вдавалася до допомоги хакерів, щоб забезпечити обрання президентом США Дональда Трампа. Договору про екстрадицію між Москвою і Вашингтоном немає.