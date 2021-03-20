У США росіянина засудили до 10 років ув’язнення за кіберзлочини

В американському штаті Невада суд засудив до 10 років позбавлення волі 33-річного росіянина Сергія Медведєва, визнавши його винним у кіберзлочинах. Про це повідомляє міністерство юстиції США.

Зазначається, що Медведєв, відомий також як «Stells», «segmed» та «serjbear», разом з громадянином України Святославом Бондаренком в 2010 році створив злочинне угрупування Infraud. Йшлося про створення такого собі «чорного ринку», де торгували краденими даними про кредитні картки і банківські рахунки, іншою нелегально отриманою інформацією, а також шкідливим програмним забезпеченням.

Медведєв був адміністратором форуму Infraud, в роботі якого брали участь до 10 тисяч осіб і який існував до 2018 року, коли правоохоронним органам США вдалося домогтися припинення його роботи. Розмір збитку від діяльності Infraud оцінюється в 568 мільйонів доларів.

Самого Медведєва затримали у 2018 році в Таїланді і екстрадували до США. Він визнав провину. Разом з ним був засуджений громадянин Північної Македонії Марко Леопард, він отримав 5 років позбавлення волі. Всього за участь в роботі Infraud правоохоронні органи США переслідують 36 осіб з різних країн.