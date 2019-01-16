США висунули обвинувачення в хакерстві двом українцям

Влада США висунула обвинувачення двом українцям у хакерській атаці на комп’ютери Комісії з цінних паперів і бірж і використанні неопублікованих корпоративних прес-релізів для участі в біржових торгах.

27-річного Артема Радченка і 26-річного Олександра Єременка звинувачують у шахрайстві з цінними паперами, електронному шахрайстві. Всього обвинувачення проти них, оприлюднене 15 січня, містить 16 пунктів.

Повідомляється, що обидва чоловіки перебувають у Києві.

Комісія з цінних паперів і бірж, яка регулює фондові ринки США, вперше виявила таку схему 2017 року.

За даними влади США, схема, в результаті якої було отримано 100 мільйонів доларів нелегальних прибутків, передбачала втручання у базу даних Комісії з цінних паперів і бірж у період з лютого 2016 року до березня 2017 року.

Хакери отримали доступ до тисяч корпоративних прес-релізів, перш ніж вони були опубліковані, а потім продавали викрадену інформацію.

У 2017 році інший українець був засуджений до 30 місяців ув’язнення в США за звинуваченням у причетності до цієї схеми.

У лютому минулого року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення на адресу низки членів мережі кібершахрайства, яку, як стверджували, створив українець Святослав Бондаренко.