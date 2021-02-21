Радник Байдена припускає, що Росія отримає відповідь на кібератаку SolarWinds впродовж «тижнів»

Росія отримає відповідь на кібератаку SolarWinds впродовж «тижнів, а не місяці», повідомив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CBS.

За його словами, відповідь, ймовірно, включатиме «мікс інструментів бачених і небачених». Він наголосив, що «це будуть не просто санкції».

«Ми в процесі роботи над цим, і ми забезпечимо, щоб Росія зрозуміла, де Сполучені Штати проводять лінію», – сказав Салліван.

Останнім часом фахівці з кібербезпеки у США намагаються розібратися з масовою кампанією зламувань комп’ютерних мереж за схожою схемою – через вразливість у моніторинговому програмному забезпеченні американської фірми SolarWinds.

За даними спецслужб США, за цими кібершпигунськими операціями, що були виявлені в грудні минулого року і вразили мережі і державних установ, і приватних компаній у США й низці інших країн стоїть, найімовірніше, Росія.

Також раніше цього місяця агентство Reuters писало, що на клієнтів компанії SolarWinds також нападали, ймовірно, китайські хакери.