У Грузії зафіксована кібератака на сайт запису на COVID-щеплення

У Грузії поліція розпочала розслідування за фактом кібератаки на портал реєстрації для отримання щеплень проти COVID-19, повідомляє «Эхо Кавказа».
Реєстрація громадян Грузії на щеплення китайською вакциною Sinopharm мала розпочатися 3 липня о 12:00, проте цього не сталося.
Зранку спеціальна платформа МОЗ була відключена. Деякий час тому, відомство заявило, що затримка пов’язана з масованою кібератакою, якої зазнала платформа.
У МОЗ Грузії обіцяють усунути проблему найближчим часом.
МВС порушило справу за статтями 285 та 286 Кримінального кодексу Грузії – «незаконне використання комп’ютерних даних та комп’ютерних систем», а також «посягання на комп’ютерні дані та комп’ютерну систему».
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