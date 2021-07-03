У Грузії зафіксована кібератака на сайт запису на COVID-щеплення

У Грузії поліція розпочала розслідування за фактом кібератаки на портал реєстрації для отримання щеплень проти COVID-19, повідомляє «Эхо Кавказа».

Реєстрація громадян Грузії на щеплення китайською вакциною Sinopharm мала розпочатися 3 липня о 12:00, проте цього не сталося.

Зранку спеціальна платформа МОЗ була відключена. Деякий час тому, відомство заявило, що затримка пов’язана з масованою кібератакою, якої зазнала платформа.

У МОЗ Грузії обіцяють усунути проблему найближчим часом.

МВС порушило справу за статтями 285 та 286 Кримінального кодексу Грузії – «незаконне використання комп’ютерних даних та комп’ютерних систем», а також «посягання на комп’ютерні дані та комп’ютерну систему».