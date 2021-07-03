За добу щепили понад 94 тисячі українців – МОЗ

В Україні протягом останньої доби проти COVID-19 вакцинували 94 547 людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Першу дозу отримала 37 107 людей, повністю імунізовані – 57 440 людей.

Протягом дня працювали 559 мобільні бригади, 1 410 пунктів щеплення, 26 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, щеплено 2 038 239 людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – 823 923. Загалом проведено 2 862 160 щеплень.

Станом на 2 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 769 435 людей.