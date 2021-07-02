Австрія і Нідерланди відкрилися для в’їзду українців – Кулеба

Австрія і Нідерланди з 1 липня відновили в’їзд для українців за умови повної вакцинації перед поїздкою, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.
Згідно з інформацією на сайті МЗС, від 1 липня в’їзд з України в Австрію можливий для всіх цілей подорожей.
В’їзд без реєстрації і без карантину можливий із сертифікатом (доказом) про повну вакцинацію проти COVID-19, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду і проведена не довше ніж 270 днів тому. Сертифікат має бути англійською або німецькою мовами із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини та/або лікарським підтвердженням із найменуванням вакцини і кількості зроблених доз.
Визнані вакцини: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.
Щодо Нідерландів, то з 1 липня в’їзд громадян України – власників біометричних паспортів до цієї країни можливий для всіх цілей подорожей.
В’їзд без карантину можливий із сертифікатом (доказом) про повну вакцинацію проти COVID-19 однією з наведених нижче вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду.
Визнані вакцини:
- Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
- Astra Zeneca EU (Vaxzevria)
- Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen)
- Moderna (Spikevax)
- Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria)
- Serum Institute of India (Covishield)
- Sinopharm BIBP
- Sinovac
З 1 липня 2021 року Нідерланди визнають сертифікат про щеплення від COVID-19 як заміну сертифікату про Covid-тестування.
З іншими умовами в’їзду можна ознайомитися на карті МЗС.
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