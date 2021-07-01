МЗС працює над тим, щоб Україна за 2 тижні потрапила в перелік країн для вільного в’їзду до ЄС – речник

Представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до переліку країн для вільного в’їзду під час його наступного перегляду за два тижні. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«В рекомендації Європейської комісії немає політики. Раз на два тижні держави-члени ЄС переглядають перелік третіх країн для вільного в’їзду на територію Євросоюзу. Рекомендація формується, зокрема, на основі чотирьох факторів: коефіцієнту повідомлень про нові випадки COVID-19 на 100 тисяч населення за попередні 14 днів, кількості тестів за 7 днів, рівня позитивних тестів та природи вірусу, зокрема наявності більш небезпечних штамів», – повідомив Ніколенко.

За його словами, показники в Україні за період, коли Європейська комісія здійснювала оцінку, ще перевищували норму.

«Тут варто враховувати, що оцінка показників здійснювалась не за останні дні, а за попередні кілька тижнів, коли вони були вищими. Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до згаданого переліку під час його наступного перегляду», – зазначив речник МЗС.

Він додав, що рекомендація Єврокомісії щодо відкриття кордонів ЄС для певного переліку країн не є юридично обов’язковою.

«Держави-члени Євросоюзу індивідуально схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі. Відповідно, МЗС України працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні задля спрощення умов поїздок українців, зокрема визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових COVID-сертифікатів», – зауважив Ніколенко.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.