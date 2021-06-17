Українці майже 7 млн разів перетнули кордон із країнами ЄС з березня 2020 року – ДПСУ

Із березня 2020 року по травень 2021 року, тобто за період дії карантинних обмежень через COVID-19, Державна прикордонна служба України зафіксувала 6,96 мільйонів випадків перетинання громадянами кордону з країнами Європейського союзу. Про це Радіо Свобода стало відомо з відповіді на запит.

З тієї кількості лише за січень-травень 2021 року – 2,68 мільйона випадків, повідомляє відомство. Карантинні обмеження через COVID-19 суттєво зменшили кількість поїздок: за аналогічний період 2019 року було 7,13 мільйона перетинів кордону з країнами ЄС.

З березня 2018 року по травень 2019 року було зафіксовано 22,82 перетинів кордону з країнами ЄС. Це більш ніж утричі більше, ніж в період дії карантину.