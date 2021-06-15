Пасажиропотік в аеропорту «Бориспіль» зріс утричі порівняно з початком весни – ДПСУ

Пасажиропотік в аеропорту «Бориспіль» зріс утричі порівняно з початком весни. Якповідомив начальник штабу окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Павло Матвійчук, за добу на летовищі оформляють майже 30 тисяч пасажирів.

«Розпочнемо з пасажиро-транспортного потоку, який становив у березні місяці, на початку цього року, майже 10 тисяч за добу і тисячу транспортних засобів за добу. Нині оформлення ми здійснюємо в аеропорту «Бориспіль», це орієнтовно 30 тисяч пасажирів за добу. Тобто суттєво у літній період збільшився пасажиропотік», – сказав Матвійчук.

За його словами, найпопулярнішим туристичним маршрутом з травня і досі є Туреччина, а до травня був Єгипет.

Раніше у держпідприємстві з обслуговування повітряного руху України «Украерорух» повідомили, що у травні в повітряному просторі України було виконано 16 986 польотів, що на 43,4 % менше порівняно з 2019 роком.