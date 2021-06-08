В «Украерорусі» розповіли про кількість польотів у травні

У держпідприємстві з обслуговування повітряного руху України «Украерорух» повідомили, що у травні в повітряному просторі України було виконано 16 986 польотів, що на 43,4 % менше порівняно з 2019 роком.

«Абсолютне значення кількості рейсів, забезпечених аеронавігаційним обслуговуванням, від місяця до місяця збільшується, проте динаміка відновлення залишається на тому ж рівні, що і в квітні. Збільшення кількості польотів пов’язано з початком літньої навігації, активним туристичним сезоном, а також відкриттям кордонів усе більшої кількості країн. Призупинення повітряного сполучення з Республікою Білорусь значно не вплинуло на показники травня, проте в наступні місяці воно може призвести до сповільнення зростання обсягів. Порівняння динаміки польотів попереднього місяця з минулорічним травнем – періодом повного локдауну пасажирських авіарейсів – дасть зростання на 424,7 %, проте об’єктивні показники порівняно з докризовим травнем 2019 року – мінус 43,4 %», – повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, українські авіакомпанії у травні виконали 6 810 польотів (на 33,2 % менше порівняно з травнем 2019 року), іноземні – 10 176 польотів (менше на 48,6 %).

«У структурі травневих польотів 2 271 рейс – це внутрішні польоти (на 20,5 % менше порівняно з відповідним періодом 2019 року), 8 961 рейс – міжнародні польоти (-39,6 %), 5 754 рейси – транзитні польоти (-53,3 %). За оновленим прогнозом Євроконтролю, відновлення інтенсивності повітряного руху в європейському повітряному просторі на 2021 рік можливе за трьома сценаріями. За оптимістичним на кінець року можна досягти показника у 79 % від докризового рівня, за базовим сценарієм – показника у 70 % від обсягів польотів 2019 року. При цьому за песимістичним прогнозом ситуація до грудня 2021 року майже не зміниться, що дозволяє прогнозувати лише 50 % обсягів трафіку 2019 року», – повідомили в «Украерорусі».

Днаміка кількості польотів у повітряному просторі України у 2021 році була такою – квітень – 13 661 рейс, березень – 12 160 рейсів, лютий – 8 758 рейсів, січень – 9842 рейси.