Українці в Італії готуються підтримувати збірну Шевченка на матчі проти англійців у Римі

РИМ – Величезний інтерес та ентузіазм спостерігається серед українців на Апеннінах напередодні футбольного поєдинку чвертьфіналу Євро-2020 «Україна-Англія», що відбудеться ввечері 3 липня у Римі. Власне, діаспора і буде основною фан-силою. Через суворі епідеміологічні правила вболівальники з України не зможуть приїхати до Італії. Але й українцям, яким пощастить придбати квиток, місце на стадіоні «Олімпіко» зовсім не гарантоване. Тому організація зосереджена на мобілізації громади у фан-зонах столиці.

Як щойно у шотландському Ґлазґо 29 червня переможний гол від Артема Довбика потрапив у ворота шведів, серед українських фанатів Італії постала (приємна) проблема: як же потрапити на матч у Римі? Та не просто на стадіон, а саме в український сектор. Соцмережі вибухнули запитаннями і воланнями про допомогу до Асоціації українського футболу та посольства України в Італії, щоб отримати інформацію про можливість придбання квитків.

29-річний римський фанат Роман Чернявський розповідає, що до нього звертаються багато друзів звідусіль із запитаннями про шанси потрапити на суботній поєдинок між українцями та англійцями.

Нині в Україні війна, і дуже важливо демонструвати нашу присутність у Римі, ми маємо підтримати і футболістів, і саму Україну!

«У мене мурашки по шкірі, я би дуже хотів піти на такий історичний матч. Я готовий будь-які аналізи здавати, щоб пройти на стадіон. Але немає конкретної інформації, як можна придбати квитки. Ніби через один сайт можна, але коштує понад 300 євро, це задорого для наших людей. Якщо і не вийде потрапити на гру, тоді організуємося з друзями, волонтерами, щоб влаштувати масову підтримку футболістам біля стадіону або у фан-зонах міста. Нині в Україні війна, і дуже важливо демонструвати нашу присутність у Римі, ми маємо підтримати і футболістів, і саму Україну!» – емоційно говорить Роман на мікрофон Радіо Свобода.

Інша активна вболівальниця Ірина Козак вважає, що присутність українців 3 липня на трибунах «Олімпіко» буде надважливою. За її спостереженнями, вже давно українська молодь на Апеннінах так не об’єднувалася, як нині на час європейської першості з футболу 2020.

«Від першої гри ми заповнювали фан-зони столиці (чи в Casa Azzurri, чи на Народній площі), багато хто дивився матчі вдома та палко ділилися емоціями через соцмережі. На жаль, квитки дуже дорогі, перевищують 300 євро, тому ми активно просимо Українську асоціацію футболу та наше посольство посприяти потрапити в українську фан-зону на стадіоні», – розповіла Ірина для Радіо Свобода.

До організації спільноти для підтримки Національної збірної долучилися українські дипломати в Римі, повідомили у посольстві. Але подробиць наразі не подають, бо узгоджують заходи з Асоціацією футболу України. Щодо квитків, то дипломати через свою фейсбучну сторінку дають посилання на сайт УЄФА. Також нагадують про правила перетину кордону Італії для громадян України.

Натомість відомо, що до знаної фан-зони на Народній площі безплатний вхід буде можливий за попередньої реєстрації, яка почнеться в ніч з 2 на 3 липня.

Користувачі соцмереж діляться гірким досвідом спробувати придбати квитки через офіційний сайт УЄФА. Окрім високих цін, процедура реєстрації на сайті видається складною та задовгою. Але кому і вдасться стати власником омріяного квитка на стадіон, прохід на трибуну не є автоматичним.

Відповідно до коронавірусних обмежень, керівництво стадіону інформує, що вболівальники з визначеним на квитку місцем повинні мати також одну з трьох довідок: про зроблене антиковідне щеплення, про одужання від COVID 19, про негативний результат аналізу (молекурярного або швидкого) щодо вірусу SARS-CoV-2. Нагадують також, що при собі треба мати документ посвідчення особи, дотримуватися дистанції щонайменше в один метр, і маску (бажано тип FFP2) на обличчі, перебуваючи як на трибунах, так і поза ними.

Від понеділка вся Італія стала «білою зоною» (з мінімальним ризиком поширення вірусу) і скасували вимогу прикривати обличчя масками на вулиці, за винятком місць скупчення людей. Однак багато громадян продовжують використовувати маски і поза приміщеннями та громадським транспортом через нову небезпеку поширення вірусних штамів «Дельта» і «Дельта-плюс». Італійські експерти прогнозують пік цих варіантів в країні на серпень, нині їхнє поширення фіксують у близько 20 відсотків від усіх інфікувань.

На сьогодні розповсюдження коронавірусу експерти вважають контрольованим. З деякими труднощами та на загал добре організована кампанія актиковідного щеплення дає позитивні результати: повністю завершили вакцинацію вже понад 30 відсотків людей (дітей до 12 років не враховують), одну дозу щеплення отримали трохи більше від половини дорослого населення (в країні живе 60 мільйонів осіб). Щодня роблять понад 200 тестів на пошук вірусної інфекції. Так, за попередню добу зареєстрували близько 700 тисяч нових випадків зараження та 42 померлих, що вивело країну знову серед лідерів за добовою смертністю у Європі після Росії та Німеччини.

Ситуація контрольована, але небезпека не відійшла, наголошують італійські урядовці та експерти-епідеміологи. У зв'язку з чим в’їзд до країни з туристичною метою все ще заборонений для громадян багатьох країн, і Україна серед них. Потрапити до Італії з берегів Дніпра можна лише за документального підтвердження нагальних причин, як, наприклад, робота, навчання, лікування або повернення додому, тобто документ про проживання в країні. Після прибуття необхідна 10-денна самоізоляція. Немає винятків для глядачів-учасників міжнародних спортивних заходів, зокрема Євро-2020. Тобто наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну.

Офіційно на території Італії проживають 30 тисяч британських громадян, а українських – у вісім разів більше, 240 тисяч

Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило, що поліція посилює контроль в аеропортах, на залізницях та автострадах з метою не допустити навали фанатів, особливо з Великої Британії, де стрімко поширюється вірусний варіант «Дельта». Прибулим вболівальникам із берегів Туманного Альбіону слід зробити тест і відсидіти 5 днів самоізоляції, чого вже неможливо здійснити за браком днів до гри. Уряд у Лондоні закликав своїх тіфозі (фанів) уникнути трансферу на римський матч. Італійська влада на поступки англійцям не пішла. «Напередодні матчу «Україна-Англія» карантин для прибульців має бути дотримано», – оголосив Алессіо Д’амато, чільний представник обласної адміністрації Лаціо.

За даними преси, британська асоціація футболу вирішила не продавати квитки, призначені для фанів із Великої Британії. Але їх продаватимуть за посередництва британського посольства в Римі лише британцям, які офіційно живуть в Італії. Йдеться про 2500 місць. Таку саму кількість квитків виділено і для українських вболівальників. Тобто для країни-учасниці поєдинку по 16 відсотків від дозволених 16 тисяч місць на стадіоні «Олімпіко», 68 відсотків квитків були викуплені раніше.

Тож, британців, як і українців будуть підтримувати їхні співвітчизники, які живуть в Італії. В цьому плані перевага «синьо-жовтих» гарантована.

«Офіційно на території Італії проживають 30 тисяч британських громадян, а українських – у вісім разів більше, 240 тисяч. Ми бачили й відчули підтримку української діаспори в Шотландії, на чому наголосив і тренер Андрій Шевченко. Тому в суботу у Римі нашій збірній потрібна ще потужніша підтримка, особливо, якщо українська діаспора в рази переважає британську», – зазначила для Радіо Свобода Ярина Груша-Поссамай, перекладачка футбольних зустрічей між українськими та італійськими командами.

Підопічні Андрія Шевченка пізно ввечері 30 червня прибули до Рима. Будучи втомленими після важкої перемоги над шведами у вівторок, гравці не зупинялися. Вже зранку у середу в Ґлазґо провели тренування, і після обіду – на літак до Італії. Четвер і п’ятниця – напружені дні тренування, часу мало.

Успіх над шведами став визначальним для команди, це сильно позитивно вплинуло на футболістів

«Працюють гравці сконцентровано з піднесеним настроєм, мотивація на високому рівні. Такі настанови дає і головний тренер Андрій Шевченко. Успіх над шведами став визначальним для команди, це сильно позитивно вплинуло на футболістів. Це надає впевненості. Суперник у суботу – збірна Англії – високо професійний, але у футболі грають не імена, не гроші, а конкретні люди у конкретному матчі, тому команда працює, щоб використати свої козирі на свою користь, та применшити сильні сторони суперника», – повідомив Радіо Свобода речник збірної України Олександр Гливинський.

За його словами, в якому складі збірна вийде на поле римського «Олімпіко», поки невідомо. Так само головний тренер ще буде вирішувати, чи випускати у стартовому складі молодого нападника Артема Довбика, автора вирішального голу у ворота збірної Швеції.

3 липня у Римі українська збірна з футболу гратиме вперше в ¼ фіналу європейської першості. 2006 року українці вийшли до чверть фіналу на Чемпіонаті світу з футболу в Німеччині. За словами Олександра Гливинського, на відміну від світового, європейський турнір вважається важчим для проходження турнірних етапів, бо серед європейських команд рівень гри зазвичай вищий.